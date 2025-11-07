Informații privind prețul pentru NEUY (NEUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.031377 $ 0.031377 $ 0.031377 Minim 24 h $ 0.03310686 $ 0.03310686 $ 0.03310686 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.031377$ 0.031377 $ 0.031377 Maxim 24 h $ 0.03310686$ 0.03310686 $ 0.03310686 Maxim dintotdeauna $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Cel mai mic preț $ 0.0127721$ 0.0127721 $ 0.0127721 Modificare de preț (1 oră) +1.81% Modificare de preț (1 zi) -2.52% Modificare de preț (7 zile) -8.87% Modificare de preț (7 zile) -8.87%

Prețul în timp real pentru NEUY (NEUY) este $0.03199402. În ultimele 24 de ore, tokenul NEUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.031377 și un maxim de $ 0.03310686, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEUY este $ 1.51, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0127721.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEUY s-a modificat cu +1.81% în decursul ultimei ore, cu -2.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NEUY (NEUY)

Capitalizare de piață $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Ofertă află în circulație 64.08M 64.08M 64.08M Ofertă totală 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru NEUY este $ 2.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NEUY este 64.08M, cu o ofertă totală de 71280000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.27M.