Informații privind prețul pentru NEMA (NEMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) +46.71% Modificare de preț (7 zile) +1.06% Modificare de preț (7 zile) +1.06%

Prețul în timp real pentru NEMA (NEMA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NEMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEMA este $ 0.00195976, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEMA s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +46.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NEMA (NEMA)

Capitalizare de piață $ 317.61K$ 317.61K $ 317.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 334.62K$ 334.62K $ 334.62K Ofertă află în circulație 942.09M 942.09M 942.09M Ofertă totală 992,549,780.223086 992,549,780.223086 992,549,780.223086

