Informații privind prețul pentru Nativ (NTV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.02% Modificare de preț (1 zi) -1.87% Modificare de preț (7 zile) +9.45% Modificare de preț (7 zile) +9.45%

Prețul în timp real pentru Nativ (NTV) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NTV a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NTV este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NTV s-a modificat cu -0.02% în decursul ultimei ore, cu -1.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nativ (NTV)

Capitalizare de piață $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 97.96K$ 97.96K $ 97.96K Ofertă află în circulație 29.53B 29.53B 29.53B Ofertă totală 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nativ este $ 19.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NTV este 29.53B, cu o ofertă totală de 148000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 97.96K.