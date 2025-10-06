Prețul în timp real pentru MXY6900 astăzi este 0.00018077 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MXY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MXY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru MXY6900 astăzi este 0.00018077 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MXY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MXY pe MEXC acum.

Mai multe despre MXY

Informații de preț pentru MXY

Pagina oficială pentru MXY

Tokenomie pentru MXY

Prognoza prețurilor pentru MXY

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo MXY6900

Preț MXY6900 (MXY)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 MXY în USD:

$0.00018077
$0.00018077$0.00018077
-5.40%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
MXY6900 (MXY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:37:37 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MXY6900 (MXY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00017405
$ 0.00017405$ 0.00017405
Minim 24 h
$ 0.00019371
$ 0.00019371$ 0.00019371
Maxim 24 h

$ 0.00017405
$ 0.00017405$ 0.00017405

$ 0.00019371
$ 0.00019371$ 0.00019371

$ 0.00231973
$ 0.00231973$ 0.00231973

$ 0.00006168
$ 0.00006168$ 0.00006168

-0.12%

-5.42%

-15.02%

-15.02%

Prețul în timp real pentru MXY6900 (MXY) este $0.00018077. În ultimele 24 de ore, tokenul MXY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00017405 și un maxim de $ 0.00019371, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MXY este $ 0.00231973, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00006168.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MXY s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu -5.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MXY6900 (MXY)

$ 180.72K
$ 180.72K$ 180.72K

--
----

$ 180.72K
$ 180.72K$ 180.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MXY6900 este $ 180.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MXY este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 180.72K.

Istoric de preț pentru MXY6900 (MXY) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru MXY6900 la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru MXY6900 la USD a fost $ -0.0001396105.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru MXY6900 la USD a fost $ -0.0000467178.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru MXY6900 la USD a fost $ -0.0001328137928039717.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-5.42%
30 de zile$ -0.0001396105-77.23%
60 de zile$ -0.0000467178-25.84%
90 de zile$ -0.0001328137928039717-42.35%

Ce este MXY6900 (MXY)

MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă MXY6900 (MXY)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru MXY6900 (USD)

Ce valoare va avea MXY6900 (MXY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MXY6900 (MXY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MXY6900.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MXY6900!

MXY în monede locale

Tokenomie pentru MXY6900 (MXY)

Înțelegerea tokenomică a MXY6900 (MXY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MXY!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre MXY6900 (MXY)

Cât valorează MXY6900 (MXY) astăzi?
Prețul pe viu pentru MXY în USD este 0.00018077 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MXY în USD?
Prețul actual pentru MXY la USD este $ 0.00018077. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MXY6900?
Capitalizarea de piață pentru MXY este $ 180.72K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MXY?
Ofertă aflată în circulație pentru MXY este 1.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MXY?
MXY a obținut un preț ATH de 0.00231973 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MXY?
MXY a avut un preț ATL de 0.00006168 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MXY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MXY este -- USD.
Va crește MXY în acest an?
MXY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MXY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:37:37 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MXY6900 (MXY)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.