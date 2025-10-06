Informații privind prețul pentru MXY6900 (MXY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00017405 $ 0.00017405 $ 0.00017405 Minim 24 h $ 0.00019371 $ 0.00019371 $ 0.00019371 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00017405$ 0.00017405 $ 0.00017405 Maxim 24 h $ 0.00019371$ 0.00019371 $ 0.00019371 Maxim dintotdeauna $ 0.00231973$ 0.00231973 $ 0.00231973 Cel mai mic preț $ 0.00006168$ 0.00006168 $ 0.00006168 Modificare de preț (1 oră) -0.12% Modificare de preț (1 zi) -5.42% Modificare de preț (7 zile) -15.02% Modificare de preț (7 zile) -15.02%

Prețul în timp real pentru MXY6900 (MXY) este $0.00018077. În ultimele 24 de ore, tokenul MXY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00017405 și un maxim de $ 0.00019371, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MXY este $ 0.00231973, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00006168.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MXY s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu -5.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MXY6900 (MXY)

Capitalizare de piață $ 180.72K$ 180.72K $ 180.72K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 180.72K$ 180.72K $ 180.72K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MXY6900 este $ 180.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MXY este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 180.72K.