Informații despre MXY6900 (MXY) MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes. Pagină de internet oficială: https://mxy6900.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru MXY6900 (MXY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MXY6900 (MXY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 249.27K Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 249.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.00231973 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00024918

Tokenomie pentru MXY6900 (MXY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MXY6900 (MXY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MXY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MXY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MXY, explorează prețul în direct al tokenului MXY!

Predicție de preț pentru MXY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MXY? Pagina noastră de predicție de preț pentru MXY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

