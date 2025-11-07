Informații privind prețul pentru Mozaic (MOZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00020807 Maxim 24 h $ 0.00021634 Maxim dintotdeauna $ 0.207574 Cel mai mic preț $ 0.00002929 Modificare de preț (1 oră) +0.57% Modificare de preț (1 zi) -1.83% Modificare de preț (7 zile) -35.05%

Prețul în timp real pentru Mozaic (MOZ) este $0.00021084. În ultimele 24 de ore, tokenul MOZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00020807 și un maxim de $ 0.00021634, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOZ este $ 0.207574, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002929.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOZ s-a modificat cu +0.57% în decursul ultimei ore, cu -1.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mozaic (MOZ)

Capitalizare de piață $ 31.74K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 157.97K Ofertă află în circulație 150.52M Ofertă totală 749,226,547.2474781

Capitalizarea de piață actuală pentru Mozaic este $ 31.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOZ este 150.52M, cu o ofertă totală de 749226547.2474781. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 157.97K.