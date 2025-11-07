Preț Mozaic (MOZ)
+0.57%
-1.83%
-35.05%
-35.05%
Prețul în timp real pentru Mozaic (MOZ) este $0.00021084. În ultimele 24 de ore, tokenul MOZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00020807 și un maxim de $ 0.00021634, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOZ este $ 0.207574, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002929.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOZ s-a modificat cu +0.57% în decursul ultimei ore, cu -1.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Mozaic este $ 31.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOZ este 150.52M, cu o ofertă totală de 749226547.2474781. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 157.97K.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Mozaic la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Mozaic la USD a fost $ -0.0001331534.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Mozaic la USD a fost $ -0.0001346008.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Mozaic la USD a fost $ +0.0000525521532090664.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ 0
|-1.83%
|30 de zile
|$ -0.0001331534
|-63.15%
|60 de zile
|$ -0.0001346008
|-63.84%
|90 de zile
|$ +0.0000525521532090664
|+33.20%
What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.
Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.
What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.
History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.
What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.
Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.
What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.
