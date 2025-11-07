Informații privind prețul pentru Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.22% Modificare de preț (1 zi) -4.64% Modificare de preț (7 zile) -32.05% Modificare de preț (7 zile) -32.05%

Prețul în timp real pentru Monkey The Picasso (MONKEY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MONKEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MONKEY este $ 0.0055935, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MONKEY s-a modificat cu -0.22% în decursul ultimei ore, cu -4.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Monkey The Picasso (MONKEY)

Capitalizare de piață $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Ofertă află în circulație 949.82M 949.82M 949.82M Ofertă totală 979,684,629.352816 979,684,629.352816 979,684,629.352816

Capitalizarea de piață actuală pentru Monkey The Picasso este $ 14.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MONKEY este 949.82M, cu o ofertă totală de 979684629.352816. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.26K.