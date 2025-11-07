Informații privind prețul pentru Modulr (EMDR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 5.36 $ 5.36 $ 5.36 Minim 24 h $ 6.7 $ 6.7 $ 6.7 Maxim 24 h Minim 24 h $ 5.36$ 5.36 $ 5.36 Maxim 24 h $ 6.7$ 6.7 $ 6.7 Maxim dintotdeauna $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 Cel mai mic preț $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Modificare de preț (1 oră) -0.96% Modificare de preț (1 zi) +12.18% Modificare de preț (7 zile) -14.85% Modificare de preț (7 zile) -14.85%

Prețul în timp real pentru Modulr (EMDR) este $6.07. În ultimele 24 de ore, tokenul EMDR a fost tranzacționat între un minim de $ 5.36 și un maxim de $ 6.7, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EMDR este $ 80.59, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3.24.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EMDR s-a modificat cu -0.96% în decursul ultimei ore, cu +12.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Modulr (EMDR)

Capitalizare de piață $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Ofertă află în circulație 720.18K 720.18K 720.18K Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Modulr este $ 4.37M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EMDR este 720.18K, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.07M.