Informații privind prețul pentru MITCH (IDRAWLINE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.95% Modificare de preț (1 zi) +2.02% Modificare de preț (7 zile) -21.52% Modificare de preț (7 zile) -21.52%

Prețul în timp real pentru MITCH (IDRAWLINE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IDRAWLINE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IDRAWLINE este $ 0.03880398, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IDRAWLINE s-a modificat cu +0.95% în decursul ultimei ore, cu +2.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MITCH (IDRAWLINE)

Capitalizare de piață $ 544.91K$ 544.91K $ 544.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 544.91K$ 544.91K $ 544.91K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

Capitalizarea de piață actuală pentru MITCH este $ 544.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IDRAWLINE este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999922.888952. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 544.91K.