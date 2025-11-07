Informații privind prețul pentru MightFly (MIGHTFLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.40% Modificare de preț (1 zi) -4.49% Modificare de preț (7 zile) -21.49% Modificare de preț (7 zile) -21.49%

Prețul în timp real pentru MightFly (MIGHTFLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MIGHTFLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MIGHTFLY este $ 0.00586293, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MIGHTFLY s-a modificat cu +1.40% în decursul ultimei ore, cu -4.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MightFly (MIGHTFLY)

Capitalizare de piață $ 14.64K$ 14.64K $ 14.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.64K$ 14.64K $ 14.64K Ofertă află în circulație 999.85M 999.85M 999.85M Ofertă totală 999,850,490.090021 999,850,490.090021 999,850,490.090021

Capitalizarea de piață actuală pentru MightFly este $ 14.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MIGHTFLY este 999.85M, cu o ofertă totală de 999850490.090021. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.64K.