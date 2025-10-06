Informații privind prețul pentru Midas mMEV (MMEV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Minim 24 h $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Maxim 24 h $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Maxim dintotdeauna $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Cel mai mic preț $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.17% Modificare de preț (7 zile) +0.17%

Prețul în timp real pentru Midas mMEV (MMEV) este $1.073. În ultimele 24 de ore, tokenul MMEV a fost tranzacționat între un minim de $ 1.073 și un maxim de $ 1.073, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MMEV este $ 1.073, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.011.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MMEV s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Midas mMEV (MMEV)

Capitalizare de piață $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Ofertă află în circulație 275.88K 275.88K 275.88K Ofertă totală 59,092,970.90916587 59,092,970.90916587 59,092,970.90916587

Capitalizarea de piață actuală pentru Midas mMEV este $ 294.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MMEV este 275.88K, cu o ofertă totală de 59092970.90916587. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 68.86M.