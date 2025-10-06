Prețul în timp real pentru Midas mMEV astăzi este 1.073 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MMEV în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MMEV pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Midas mMEV astăzi este 1.073 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MMEV în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MMEV pe MEXC acum.

$1.073
0.00%1D
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
Midas mMEV (MMEV) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:50:17 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Midas mMEV (MMEV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1.073
Minim 24 h
$ 1.073
Maxim 24 h

$ 1.073
$ 1.073
$ 1.073
$ 1.011
0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Prețul în timp real pentru Midas mMEV (MMEV) este $1.073. În ultimele 24 de ore, tokenul MMEV a fost tranzacționat între un minim de $ 1.073 și un maxim de $ 1.073, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MMEV este $ 1.073, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.011.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MMEV s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Midas mMEV (MMEV)

$ 294.20K
--
$ 68.86M
275.88K
59,092,970.90916587
Capitalizarea de piață actuală pentru Midas mMEV este $ 294.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MMEV este 275.88K, cu o ofertă totală de 59092970.90916587. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 68.86M.

Istoric de preț pentru Midas mMEV (MMEV) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Midas mMEV la USD a fost $ 0.0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Midas mMEV la USD a fost $ +0.0096993835.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Midas mMEV la USD a fost $ +0.0210686769.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Midas mMEV la USD a fost $ +0.03129241.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0.00.00%
30 de zile$ +0.0096993835+0.90%
60 de zile$ +0.0210686769+1.96%
90 de zile$ +0.03129241+3.00%

Ce este Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Midas mMEV (USD)

Ce valoare va avea Midas mMEV (MMEV) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Midas mMEV (MMEV) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Midas mMEV.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Midas mMEV!

MMEV în monede locale

Tokenomie pentru Midas mMEV (MMEV)

Înțelegerea tokenomică a Midas mMEV (MMEV) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MMEV!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Midas mMEV (MMEV)

Cât valorează Midas mMEV (MMEV) astăzi?
Prețul pe viu pentru MMEV în USD este 1.073 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MMEV în USD?
Prețul actual pentru MMEV la USD este $ 1.073. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Midas mMEV?
Capitalizarea de piață pentru MMEV este $ 294.20K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MMEV?
Ofertă aflată în circulație pentru MMEV este 275.88K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MMEV?
MMEV a obținut un preț ATH de 1.073 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MMEV?
MMEV a avut un preț ATL de 1.011 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MMEV?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MMEV este -- USD.
Va crește MMEV în acest an?
MMEV ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MMEV pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:50:17 (UTC+8)

