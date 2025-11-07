Informații privind prețul pentru Midas mAPOLLO (MAPOLLO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Minim 24 h $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Maxim 24 h $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Maxim dintotdeauna $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Cel mai mic preț $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.15% Modificare de preț (7 zile) +0.15%

Prețul în timp real pentru Midas mAPOLLO (MAPOLLO) este $1.043. În ultimele 24 de ore, tokenul MAPOLLO a fost tranzacționat între un minim de $ 1.043 și un maxim de $ 1.043, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAPOLLO este $ 1.044, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.019.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAPOLLO s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Capitalizare de piață $ 16.08M$ 16.08M $ 16.08M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.08M$ 16.08M $ 16.08M Ofertă află în circulație 15.41M 15.41M 15.41M Ofertă totală 15,411,728.07329444 15,411,728.07329444 15,411,728.07329444

Capitalizarea de piață actuală pentru Midas mAPOLLO este $ 16.08M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAPOLLO este 15.41M, cu o ofertă totală de 15411728.07329444. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.08M.