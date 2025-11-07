Informații privind prețul pentru MEMELESS COIN (MEMELESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00343906$ 0.00343906 $ 0.00343906 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.33% Modificare de preț (1 zi) -3.82% Modificare de preț (7 zile) -16.87% Modificare de preț (7 zile) -16.87%

Prețul în timp real pentru MEMELESS COIN (MEMELESS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMELESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMELESS este $ 0.00343906, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMELESS s-a modificat cu +1.33% în decursul ultimei ore, cu -3.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MEMELESS COIN (MEMELESS)

Capitalizare de piață $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Ofertă află în circulație 997.73M 997.73M 997.73M Ofertă totală 997,726,987.990696 997,726,987.990696 997,726,987.990696

Capitalizarea de piață actuală pentru MEMELESS COIN este $ 18.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMELESS este 997.73M, cu o ofertă totală de 997726987.990696. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.27K.