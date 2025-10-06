Informații privind prețul pentru MemeGames AI (MGAMES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00063077 Maxim 24 h $ 0.00068469 Maxim dintotdeauna $ 0.00726063 Cel mai mic preț $ 0.00048718 Modificare de preț (1 oră) -0.14% Modificare de preț (1 zi) +0.65% Modificare de preț (7 zile) -5.29%

Prețul în timp real pentru MemeGames AI (MGAMES) este $0.00063545. În ultimele 24 de ore, tokenul MGAMES a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00063077 și un maxim de $ 0.00068469, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MGAMES este $ 0.00726063, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00048718.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MGAMES s-a modificat cu -0.14% în decursul ultimei ore, cu +0.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MemeGames AI (MGAMES)

Capitalizare de piață $ 634.34K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 634.34K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MemeGames AI este $ 634.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MGAMES este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 634.34K.