Prețul în timp real pentru MemeGames AI astăzi este 0.00063545 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MGAMES în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MGAMES pe MEXC acum.

Preț MemeGames AI (MGAMES)

Preț în timp real pentru 1 MGAMES în USD:

$0.00063545
$0.00063545
+0.60%1D
MemeGames AI (MGAMES) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru MemeGames AI (MGAMES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00063077
$ 0.00063077
Minim 24 h
$ 0.00068469
$ 0.00068469
Maxim 24 h

$ 0.00063077
$ 0.00063077

$ 0.00068469
$ 0.00068469

$ 0.00726063
$ 0.00726063

$ 0.00048718
$ 0.00048718

-0.14%

+0.65%

-5.29%

-5.29%

Prețul în timp real pentru MemeGames AI (MGAMES) este $0.00063545. În ultimele 24 de ore, tokenul MGAMES a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00063077 și un maxim de $ 0.00068469, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MGAMES este $ 0.00726063, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00048718.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MGAMES s-a modificat cu -0.14% în decursul ultimei ore, cu +0.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MemeGames AI (MGAMES)

$ 634.34K
$ 634.34K

--
--

$ 634.34K
$ 634.34K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MemeGames AI este $ 634.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MGAMES este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 634.34K.

Istoric de preț pentru MemeGames AI (MGAMES) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru MemeGames AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru MemeGames AI la USD a fost $ -0.0000689709.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru MemeGames AI la USD a fost $ -0.0004924349.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru MemeGames AI la USD a fost $ -0.0023146843708856075.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+0.65%
30 de zile$ -0.0000689709-10.85%
60 de zile$ -0.0004924349-77.49%
90 de zile$ -0.0023146843708856075-78.46%

Ce este MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă MemeGames AI (MGAMES)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru MemeGames AI (USD)

Ce valoare va avea MemeGames AI (MGAMES) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MemeGames AI (MGAMES) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MemeGames AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MemeGames AI!

MGAMES în monede locale

Tokenomie pentru MemeGames AI (MGAMES)

Înțelegerea tokenomică a MemeGames AI (MGAMES) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MGAMES!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre MemeGames AI (MGAMES)

Cât valorează MemeGames AI (MGAMES) astăzi?
Prețul pe viu pentru MGAMES în USD este 0.00063545 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MGAMES în USD?
Prețul actual pentru MGAMES la USD este $ 0.00063545. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MemeGames AI?
Capitalizarea de piață pentru MGAMES este $ 634.34K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MGAMES?
Ofertă aflată în circulație pentru MGAMES este 1.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MGAMES?
MGAMES a obținut un preț ATH de 0.00726063 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MGAMES?
MGAMES a avut un preț ATL de 0.00048718 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MGAMES?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MGAMES este -- USD.
Va crește MGAMES în acest an?
MGAMES ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MGAMES pentru o analiză mai aprofundată.
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.