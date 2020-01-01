Tokenomie pentru MemeGames AI (MGAMES) Descoperă informații cheie despre MemeGames AI (MGAMES), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MemeGames AI (MGAMES) Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy Pagină de internet oficială: https://memegames.ai/onboarding Cumpără MGAMES acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MemeGames AI (MGAMES) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MemeGames AI (MGAMES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 660.16K $ 660.16K $ 660.16K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 660.16K $ 660.16K $ 660.16K Maxim dintotdeauna: $ 0.00726063 $ 0.00726063 $ 0.00726063 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00066001 $ 0.00066001 $ 0.00066001 Află mai mult despre prețul tokenului MemeGames AI (MGAMES)

Tokenomie pentru MemeGames AI (MGAMES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MemeGames AI (MGAMES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MGAMES care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MGAMES care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MGAMES, explorează prețul în direct al tokenului MGAMES!

Predicție de preț pentru MGAMES Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MGAMES? Pagina noastră de predicție de preț pentru MGAMES combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MGAMES!

