Prețul în timp real pentru MEMDEX100 astăzi este 0.00170594 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MEMDEX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MEMDEX pe MEXC acum.

Mai multe despre MEMDEX

Informații de preț pentru MEMDEX

Ce este MEMDEX

Pagina oficială pentru MEMDEX

Tokenomie pentru MEMDEX

Prognoza prețurilor pentru MEMDEX

Logo MEMDEX100

Preț MEMDEX100 (MEMDEX)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 MEMDEX în USD:

$0.00170594
$0.00170594
-1.20%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:02:14 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MEMDEX100 (MEMDEX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00170666
$ 0.00170666
Minim 24 h
$ 0.00179582
$ 0.00179582
Maxim 24 h

$ 0.00170666
$ 0.00170666

$ 0.00179582
$ 0.00179582

$ 0.090549
$ 0.090549

$ 0
$ 0

-0.64%

-1.24%

-9.58%

-9.58%

Prețul în timp real pentru MEMDEX100 (MEMDEX) este $0.00170594. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMDEX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00170666 și un maxim de $ 0.00179582, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMDEX este $ 0.090549, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMDEX s-a modificat cu -0.64% în decursul ultimei ore, cu -1.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MEMDEX100 (MEMDEX)

$ 1.69M
$ 1.69M

--
--

$ 1.69M
$ 1.69M

988.82M
988.82M

988,818,504.7196841
988,818,504.7196841

Capitalizarea de piață actuală pentru MEMDEX100 este $ 1.69M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMDEX este 988.82M, cu o ofertă totală de 988818504.7196841. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.69M.

Istoric de preț pentru MEMDEX100 (MEMDEX) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru MEMDEX100 la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru MEMDEX100 la USD a fost $ +0.0000577029.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru MEMDEX100 la USD a fost $ -0.0004273980.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru MEMDEX100 la USD a fost $ -0.0006457709747706543.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-1.24%
30 de zile$ +0.0000577029+3.38%
60 de zile$ -0.0004273980-25.05%
90 de zile$ -0.0006457709747706543-27.45%

Ce este MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă MEMDEX100 (MEMDEX)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru MEMDEX100 (USD)

Ce valoare va avea MEMDEX100 (MEMDEX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MEMDEX100 (MEMDEX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MEMDEX100.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MEMDEX100!

MEMDEX în monede locale

Tokenomie pentru MEMDEX100 (MEMDEX)

Înțelegerea tokenomică a MEMDEX100 (MEMDEX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MEMDEX!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre MEMDEX100 (MEMDEX)

Cât valorează MEMDEX100 (MEMDEX) astăzi?
Prețul pe viu pentru MEMDEX în USD este 0.00170594 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MEMDEX în USD?
Prețul actual pentru MEMDEX la USD este $ 0.00170594. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MEMDEX100?
Capitalizarea de piață pentru MEMDEX este $ 1.69M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MEMDEX?
Ofertă aflată în circulație pentru MEMDEX este 988.82M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MEMDEX?
MEMDEX a obținut un preț ATH de 0.090549 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MEMDEX?
MEMDEX a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MEMDEX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MEMDEX este -- USD.
Va crește MEMDEX în acest an?
MEMDEX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MEMDEX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:02:14 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MEMDEX100 (MEMDEX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$101,765.01

$3,333.94

$157.48

$1.0004

$1,484.80

$101,765.01

$3,333.94

$2.2420

$157.48

$1.0197

$0.00000

$0.00000

$31.82

$0.1278

$0.0004352

$0.020350

$5.057

$0.1278

$0.00000000008400

$0.0000002166

