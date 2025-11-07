Informații privind prețul pentru MEMDEX100 (MEMDEX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00170666 $ 0.00170666 $ 0.00170666 Minim 24 h $ 0.00179582 $ 0.00179582 $ 0.00179582 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00170666$ 0.00170666 $ 0.00170666 Maxim 24 h $ 0.00179582$ 0.00179582 $ 0.00179582 Maxim dintotdeauna $ 0.090549$ 0.090549 $ 0.090549 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.64% Modificare de preț (1 zi) -1.24% Modificare de preț (7 zile) -9.58% Modificare de preț (7 zile) -9.58%

Prețul în timp real pentru MEMDEX100 (MEMDEX) este $0.00170594. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMDEX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00170666 și un maxim de $ 0.00179582, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMDEX este $ 0.090549, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMDEX s-a modificat cu -0.64% în decursul ultimei ore, cu -1.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MEMDEX100 (MEMDEX)

Capitalizare de piață $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Ofertă află în circulație 988.82M 988.82M 988.82M Ofertă totală 988,818,504.7196841 988,818,504.7196841 988,818,504.7196841

Capitalizarea de piață actuală pentru MEMDEX100 este $ 1.69M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMDEX este 988.82M, cu o ofertă totală de 988818504.7196841. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.69M.