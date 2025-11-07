Informații privind prețul pentru MeebitStrategy (MEEBSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00740641 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.61% Modificare de preț (1 zi) -3.90% Modificare de preț (7 zile) -31.49%

Prețul în timp real pentru MeebitStrategy (MEEBSTR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEEBSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEEBSTR este $ 0.00740641, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEEBSTR s-a modificat cu +1.61% în decursul ultimei ore, cu -3.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MeebitStrategy (MEEBSTR)

Capitalizare de piață $ 701.45K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 701.45K Ofertă află în circulație 930.56M Ofertă totală 930,564,452.4973711

Capitalizarea de piață actuală pentru MeebitStrategy este $ 701.45K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEEBSTR este 930.56M, cu o ofertă totală de 930564452.4973711. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 701.45K.