Informații privind prețul pentru Medical Intelligence (MEDI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01864777 $ 0.01864777 $ 0.01864777 Minim 24 h $ 0.0230055 $ 0.0230055 $ 0.0230055 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01864777$ 0.01864777 $ 0.01864777 Maxim 24 h $ 0.0230055$ 0.0230055 $ 0.0230055 Maxim dintotdeauna $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 Cel mai mic preț $ 0.01864777$ 0.01864777 $ 0.01864777 Modificare de preț (1 oră) -2.41% Modificare de preț (1 zi) -16.48% Modificare de preț (7 zile) -69.97% Modificare de preț (7 zile) -69.97%

Prețul în timp real pentru Medical Intelligence (MEDI) este $0.01872887. În ultimele 24 de ore, tokenul MEDI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01864777 și un maxim de $ 0.0230055, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEDI este $ 0.267655, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01864777.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEDI s-a modificat cu -2.41% în decursul ultimei ore, cu -16.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -69.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Medical Intelligence (MEDI)

Capitalizare de piață $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Capitalizarea de piață actuală pentru Medical Intelligence este $ 1.87M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEDI este 100.00M, cu o ofertă totală de 99999980.62769. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.87M.