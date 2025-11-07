Informații privind prețul pentru maxBTC (MAXBTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 45,197 $ 45,197 $ 45,197 Minim 24 h $ 168,013 $ 168,013 $ 168,013 Maxim 24 h Minim 24 h $ 45,197$ 45,197 $ 45,197 Maxim 24 h $ 168,013$ 168,013 $ 168,013 Maxim dintotdeauna $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 Cel mai mic preț $ 42,866$ 42,866 $ 42,866 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) +34.83% Modificare de preț (7 zile) -5.08% Modificare de preț (7 zile) -5.08%

Prețul în timp real pentru maxBTC (MAXBTC) este $102,234. În ultimele 24 de ore, tokenul MAXBTC a fost tranzacționat între un minim de $ 45,197 și un maxim de $ 168,013, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAXBTC este $ 172,696, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 42,866.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAXBTC s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu +34.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața maxBTC (MAXBTC)

Capitalizare de piață $ 204.43K$ 204.43K $ 204.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 204.43K$ 204.43K $ 204.43K Ofertă află în circulație 2.00 2.00 2.00 Ofertă totală 2.0 2.0 2.0

Capitalizarea de piață actuală pentru maxBTC este $ 204.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAXBTC este 2.00, cu o ofertă totală de 2.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 204.43K.