Informații privind prețul pentru MarsMi (MARSMI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.062265 Maxim 24 h $ 0.065599 Maxim dintotdeauna $ 0.187525 Cel mai mic preț $ 0.059503 Modificare de preț (1 oră) +0.03% Modificare de preț (1 zi) -0.73% Modificare de preț (7 zile) -33.08%

Prețul în timp real pentru MarsMi (MARSMI) este $0.062282. În ultimele 24 de ore, tokenul MARSMI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.062265 și un maxim de $ 0.065599, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MARSMI este $ 0.187525, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.059503.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MARSMI s-a modificat cu +0.03% în decursul ultimei ore, cu -0.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MarsMi (MARSMI)

Capitalizare de piață $ 62.29M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 62.29M Ofertă află în circulație 1000.00M Ofertă totală 999,999,992.295692

Capitalizarea de piață actuală pentru MarsMi este $ 62.29M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MARSMI este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999992.295692. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 62.29M.