Informații privind prețul pentru Marscoin (MARS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0001395, Maxim 24 h $ 0.00014426, Maxim dintotdeauna $ 0.00668789, Cel mai mic preț $ 0.00010827, Modificare de preț (1 oră) --, Modificare de preț (1 zi) -2.63%, Modificare de preț (7 zile) -13.74%

Prețul în timp real pentru Marscoin (MARS) este $0.0001395. În ultimele 24 de ore, tokenul MARS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0001395 și un maxim de $ 0.00014426, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MARS este $ 0.00668789, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00010827.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MARS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.63% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Marscoin (MARS)

Capitalizare de piață $ 139.50K, Volum (24 ore) --, Capitalizare de piață complet diluată $ 139.50K, Ofertă află în circulație 1.00B, Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Marscoin este $ 139.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MARS este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 139.50K.