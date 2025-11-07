Informații privind prețul pentru MacroHard (MHRD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00248865 $ 0.00248865 $ 0.00248865 Minim 24 h $ 0.00271352 $ 0.00271352 $ 0.00271352 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00248865$ 0.00248865 $ 0.00248865 Maxim 24 h $ 0.00271352$ 0.00271352 $ 0.00271352 Maxim dintotdeauna $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.72% Modificare de preț (1 zi) -1.58% Modificare de preț (7 zile) +33.16% Modificare de preț (7 zile) +33.16%

Prețul în timp real pentru MacroHard (MHRD) este $0.00256238. În ultimele 24 de ore, tokenul MHRD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00248865 și un maxim de $ 0.00271352, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MHRD este $ 0.057629, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MHRD s-a modificat cu +1.72% în decursul ultimei ore, cu -1.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +33.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MacroHard (MHRD)

Capitalizare de piață $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MacroHard este $ 2.56M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MHRD este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.56M.