Informații privind prețul pentru Louie (LOUIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00116155 $ 0.00116155 $ 0.00116155 Minim 24 h $ 0.00129857 $ 0.00129857 $ 0.00129857 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00116155$ 0.00116155 $ 0.00116155 Maxim 24 h $ 0.00129857$ 0.00129857 $ 0.00129857 Maxim dintotdeauna $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.54% Modificare de preț (1 zi) -6.37% Modificare de preț (7 zile) -25.08% Modificare de preț (7 zile) -25.08%

Prețul în timp real pentru Louie (LOUIE) este $0.00120571. În ultimele 24 de ore, tokenul LOUIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00116155 și un maxim de $ 0.00129857, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LOUIE este $ 0.01063902, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LOUIE s-a modificat cu -0.54% în decursul ultimei ore, cu -6.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Louie (LOUIE)

Capitalizare de piață $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Ofertă află în circulație 999.41M 999.41M 999.41M Ofertă totală 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Capitalizarea de piață actuală pentru Louie este $ 1.20M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LOUIE este 999.41M, cu o ofertă totală de 999411127.274. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.20M.