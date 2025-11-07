Informații privind prețul pentru LITERALLY NOTHING (NOTHING) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.57% Modificare de preț (7 zile) -19.30%

Prețul în timp real pentru LITERALLY NOTHING (NOTHING) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NOTHING a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOTHING este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOTHING s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LITERALLY NOTHING (NOTHING)

Capitalizare de piață $ 6.50K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.50K Ofertă află în circulație 999.02M Ofertă totală 999,018,974.50154

