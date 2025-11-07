BursăDEX+
Prețul în timp real pentru PhyChain astăzi este 2.168 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PHYCHAIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PHYCHAIN pe MEXC acum.

Preț în timp real pentru 1 PHYCHAIN în USD:

$2.168
+0.37%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:09:29 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 2.154
Minim 24 h
$ 2.32
Maxim 24 h

$ 2.154
$ 2.32
--
--
-0.74%

+0.37%

-16.72%

-16.72%

Prețul în timp real pentru PhyChain (PHYCHAIN) este $ 2.168. În ultimele 24 de ore, tokenul PHYCHAIN a fost tranzacționat între un minim de $ 2.154 și un maxim de $ 2.32, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PHYCHAIN este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PHYCHAIN s-a modificat cu -0.74% în decursul ultimei ore, cu +0.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PhyChain (PHYCHAIN)

--
$ 71.38K
$ 4.34B
--
2,000,000,000
BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru PhyChain este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 71.38K. Oferta aflată în circulație pentru PHYCHAIN este --, cu o ofertă totală de 2000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.34B.

Istoric de preț pentru PhyChain (PHYCHAIN) USD

Urmărește modificările de preț pentru PhyChain pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00799+0.37%
30 de zile$ -0.609-21.94%
60 de zile$ +0.767+54.74%
90 de zile$ +0.653+43.10%
Modificare de preț astăzi pentru PhyChain

Astăzi, PHYCHAIN a înregistrat o modificare de $ +0.00799 (+0.37%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru PhyChain

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.609 (-21.94%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru PhyChain

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PHYCHAIN a văzut o modificare de $ +0.767 (+54.74%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru PhyChain

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.653 (+43.10%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru PhyChain (PHYCHAIN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru PhyChain.

Ce este PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

Tokenul PhyChain este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile PhyChain. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PHYCHAIN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre PhyChain pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare PhyChain fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru PhyChain (USD)

Ce valoare va avea PhyChain (PHYCHAIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PhyChain (PHYCHAIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PhyChain.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PhyChain!

Tokenomie pentru PhyChain (PHYCHAIN)

Înțelegerea tokenomică a PhyChain (PHYCHAIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PHYCHAIN!

Cum se cumpără PhyChain (PHYCHAIN)

Vrei să știi cum să cumperi PhyChain? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra PhyChain cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PHYCHAIN în monede locale

1 PhyChain(PHYCHAIN) în VND
57,050.92
1 PhyChain(PHYCHAIN) în AUD
A$3.33872
1 PhyChain(PHYCHAIN) în GBP
1.64768
1 PhyChain(PHYCHAIN) în EUR
1.86448
1 PhyChain(PHYCHAIN) în USD
$2.168
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MYR
RM9.06224
1 PhyChain(PHYCHAIN) în TRY
91.31616
1 PhyChain(PHYCHAIN) în JPY
¥331.704
1 PhyChain(PHYCHAIN) în ARS
ARS$3,146.57016
1 PhyChain(PHYCHAIN) în RUB
175.95488
1 PhyChain(PHYCHAIN) în INR
192.1932
1 PhyChain(PHYCHAIN) în IDR
Rp36,133.31888
1 PhyChain(PHYCHAIN) în PHP
127.82528
1 PhyChain(PHYCHAIN) în EGP
￡E.102.52472
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BRL
R$11.62048
1 PhyChain(PHYCHAIN) în CAD
C$3.05688
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BDT
264.51768
1 PhyChain(PHYCHAIN) în NGN
3,119.40512
1 PhyChain(PHYCHAIN) în COP
$8,274.80072
1 PhyChain(PHYCHAIN) în ZAR
R.37.7232
1 PhyChain(PHYCHAIN) în UAH
91.18608
1 PhyChain(PHYCHAIN) în TZS
T.Sh.5,326.776
1 PhyChain(PHYCHAIN) în VES
Bs483.464
1 PhyChain(PHYCHAIN) în CLP
$2,044.424
1 PhyChain(PHYCHAIN) în PKR
Rs612.76352
1 PhyChain(PHYCHAIN) în KZT
1,140.43304
1 PhyChain(PHYCHAIN) în THB
฿70.28656
1 PhyChain(PHYCHAIN) în TWD
NT$67.18632
1 PhyChain(PHYCHAIN) în AED
د.إ7.95656
1 PhyChain(PHYCHAIN) în CHF
Fr1.7344
1 PhyChain(PHYCHAIN) în HKD
HK$16.84536
1 PhyChain(PHYCHAIN) în AMD
֏829.0432
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MAD
.د.م20.18408
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MXN
$40.4332
1 PhyChain(PHYCHAIN) în SAR
ريال8.13
1 PhyChain(PHYCHAIN) în ETB
Br332.76632
1 PhyChain(PHYCHAIN) în KES
KSh279.97552
1 PhyChain(PHYCHAIN) în JOD
د.أ1.537112
1 PhyChain(PHYCHAIN) în PLN
7.97824
1 PhyChain(PHYCHAIN) în RON
лв9.5392
1 PhyChain(PHYCHAIN) în SEK
kr20.79112
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BGN
лв3.66392
1 PhyChain(PHYCHAIN) în HUF
Ft726.28
1 PhyChain(PHYCHAIN) în CZK
45.72312
1 PhyChain(PHYCHAIN) în KWD
د.ك0.665576
1 PhyChain(PHYCHAIN) în ILS
7.08936
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BOB
Bs14.9592
1 PhyChain(PHYCHAIN) în AZN
3.6856
1 PhyChain(PHYCHAIN) în TJS
SM19.98896
1 PhyChain(PHYCHAIN) în GEL
5.87528
1 PhyChain(PHYCHAIN) în AOA
Kz1,978.0832
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BHD
.د.ب0.815168
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BMD
$2.168
1 PhyChain(PHYCHAIN) în DKK
kr14.02696
1 PhyChain(PHYCHAIN) în HNL
L56.97504
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MUR
99.728
1 PhyChain(PHYCHAIN) în NAD
$37.65816
1 PhyChain(PHYCHAIN) în NOK
kr22.15696
1 PhyChain(PHYCHAIN) în NZD
$3.83736
1 PhyChain(PHYCHAIN) în PAB
B/.2.168
1 PhyChain(PHYCHAIN) în PGK
K9.25736
1 PhyChain(PHYCHAIN) în QAR
ر.ق7.89152
1 PhyChain(PHYCHAIN) în RSD
дин.220.31216
1 PhyChain(PHYCHAIN) în UZS
soʻm25,809.51968
1 PhyChain(PHYCHAIN) în ALL
L181.83016
1 PhyChain(PHYCHAIN) în ANG
ƒ3.88072
1 PhyChain(PHYCHAIN) în AWG
ƒ3.9024
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BBD
$4.336
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BAM
KM3.66392
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BIF
Fr6,393.432
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BND
$2.8184
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BSD
$2.168
1 PhyChain(PHYCHAIN) în JMD
$347.6388
1 PhyChain(PHYCHAIN) în KHR
8,706.81808
1 PhyChain(PHYCHAIN) în KMF
Fr923.568
1 PhyChain(PHYCHAIN) în LAK
47,130.43384
1 PhyChain(PHYCHAIN) în LKR
රු660.95816
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MDL
L37.09448
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MGA
Ar9,765.756
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MOP
P17.344
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MVR
33.3872
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MWK
MK3,757.3608
1 PhyChain(PHYCHAIN) în MZN
MT138.6436
1 PhyChain(PHYCHAIN) în NPR
रु307.2056
1 PhyChain(PHYCHAIN) în PYG
15,375.456
1 PhyChain(PHYCHAIN) în RWF
Fr3,150.104
1 PhyChain(PHYCHAIN) în SBD
$17.82096
1 PhyChain(PHYCHAIN) în SCR
29.78832
1 PhyChain(PHYCHAIN) în SRD
$83.468
1 PhyChain(PHYCHAIN) în SVC
$18.94832
1 PhyChain(PHYCHAIN) în SZL
L37.6148
1 PhyChain(PHYCHAIN) în TMT
m7.588
1 PhyChain(PHYCHAIN) în TND
د.ت6.415112
1 PhyChain(PHYCHAIN) în TTD
$14.67736
1 PhyChain(PHYCHAIN) în UGX
Sh7,579.328
1 PhyChain(PHYCHAIN) în XAF
Fr1,231.424
1 PhyChain(PHYCHAIN) în XCD
$5.8536
1 PhyChain(PHYCHAIN) în XOF
Fr1,231.424
1 PhyChain(PHYCHAIN) în XPF
Fr223.304
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BWP
P29.1596
1 PhyChain(PHYCHAIN) în BZD
$4.35768
1 PhyChain(PHYCHAIN) în CVE
$207.43424
1 PhyChain(PHYCHAIN) în DJF
Fr385.904
1 PhyChain(PHYCHAIN) în DOP
$139.44576
1 PhyChain(PHYCHAIN) în DZD
د.ج283.3576
1 PhyChain(PHYCHAIN) în FJD
$4.94304
1 PhyChain(PHYCHAIN) în GNF
Fr18,850.76
1 PhyChain(PHYCHAIN) în GTQ
Q16.60688
1 PhyChain(PHYCHAIN) în GYD
$453.45888
1 PhyChain(PHYCHAIN) în ISK
kr273.168

Resursă PhyChain

Pentru o înțelegere mai aprofundată a PhyChain, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web PhyChain oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre PhyChain

Cât valorează PhyChain (PHYCHAIN) astăzi?
Prețul pe viu pentru PHYCHAIN în USD este 2.168 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PHYCHAIN în USD?
Prețul actual pentru PHYCHAIN la USD este $ 2.168. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru PhyChain?
Capitalizarea de piață pentru PHYCHAIN este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PHYCHAIN?
Ofertă aflată în circulație pentru PHYCHAIN este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PHYCHAIN?
PHYCHAIN a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PHYCHAIN?
PHYCHAIN a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PHYCHAIN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PHYCHAIN este $ 71.38K USD.
Va crește PHYCHAIN în acest an?
PHYCHAIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PHYCHAIN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:09:29 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru PhyChain (PHYCHAIN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

