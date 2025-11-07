Informații privind prețul pentru LICKO (LICKO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.40% Modificare de preț (7 zile) -19.76% Modificare de preț (7 zile) -19.76%

Prețul în timp real pentru LICKO (LICKO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LICKO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LICKO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LICKO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LICKO (LICKO)

Capitalizare de piață $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru LICKO este $ 11.31K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LICKO este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.31K.