Informații privind prețul pentru Ledgity Token (LDY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00921759 $ 0.00921759 $ 0.00921759 Minim 24 h $ 0.00949251 $ 0.00949251 $ 0.00949251 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00921759$ 0.00921759 $ 0.00921759 Maxim 24 h $ 0.00949251$ 0.00949251 $ 0.00949251 Maxim dintotdeauna $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 Cel mai mic preț $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.57% Modificare de preț (7 zile) -6.99% Modificare de preț (7 zile) -6.99%

Prețul în timp real pentru Ledgity Token (LDY) este $0.0093743. În ultimele 24 de ore, tokenul LDY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00921759 și un maxim de $ 0.00949251, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LDY este $ 0.110451, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00392962.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LDY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ledgity Token (LDY)

Capitalizare de piață $ 345.71K$ 345.71K $ 345.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 703.07K$ 703.07K $ 703.07K Ofertă află în circulație 36.88M 36.88M 36.88M Ofertă totală 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ledgity Token este $ 345.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LDY este 36.88M, cu o ofertă totală de 75000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 703.07K.