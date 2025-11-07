Informații privind prețul pentru Koru (KORU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.67% Modificare de preț (1 zi) -9.01% Modificare de preț (7 zile) -23.98% Modificare de preț (7 zile) -23.98%

Prețul în timp real pentru Koru (KORU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KORU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KORU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KORU s-a modificat cu +1.67% în decursul ultimei ore, cu -9.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Koru (KORU)

Capitalizare de piață $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K Ofertă află în circulație 494.42M 494.42M 494.42M Ofertă totală 494,418,539.521854 494,418,539.521854 494,418,539.521854

Capitalizarea de piață actuală pentru Koru este $ 27.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KORU este 494.42M, cu o ofertă totală de 494418539.521854. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.85K.