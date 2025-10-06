Informații privind prețul pentru Koro Go (KORO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00029155 Maxim 24 h $ 0.0003836 Maxim dintotdeauna $ 0.00323435 Cel mai mic preț $ 0.00005335 Modificare de preț (1 oră) -0.13% Modificare de preț (1 zi) +22.42% Modificare de preț (7 zile) +32.14%

Prețul în timp real pentru Koro Go (KORO) este $0.0003569. În ultimele 24 de ore, tokenul KORO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00029155 și un maxim de $ 0.0003836, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KORO este $ 0.00323435, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005335.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KORO s-a modificat cu -0.13% în decursul ultimei ore, cu +22.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +32.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Koro Go (KORO)

Capitalizare de piață $ 35.63K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.63K Ofertă află în circulație 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Koro Go este $ 35.63K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KORO este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.63K.