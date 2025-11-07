Informații privind prețul pentru Kled AI (KLED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02990722 $ 0.02990722 $ 0.02990722 Minim 24 h $ 0.03508702 $ 0.03508702 $ 0.03508702 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02990722$ 0.02990722 $ 0.02990722 Maxim 24 h $ 0.03508702$ 0.03508702 $ 0.03508702 Maxim dintotdeauna $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Cel mai mic preț $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Modificare de preț (1 oră) -2.89% Modificare de preț (1 zi) -8.66% Modificare de preț (7 zile) -19.76% Modificare de preț (7 zile) -19.76%

Prețul în timp real pentru Kled AI (KLED) este $0.03065531. În ultimele 24 de ore, tokenul KLED a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02990722 și un maxim de $ 0.03508702, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KLED este $ 0.055581, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00180339.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KLED s-a modificat cu -2.89% în decursul ultimei ore, cu -8.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kled AI (KLED)

Capitalizare de piață $ 30.80M$ 30.80M $ 30.80M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.80M$ 30.80M $ 30.80M Ofertă află în circulație 999.81M 999.81M 999.81M Ofertă totală 999,811,388.528135 999,811,388.528135 999,811,388.528135

Capitalizarea de piață actuală pentru Kled AI este $ 30.80M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KLED este 999.81M, cu o ofertă totală de 999811388.528135. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.80M.