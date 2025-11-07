Informații privind prețul pentru Kitty Kult (KULT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.03% Modificare de preț (1 zi) -2.48% Modificare de preț (7 zile) -11.90% Modificare de preț (7 zile) -11.90%

Prețul în timp real pentru Kitty Kult (KULT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KULT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KULT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KULT s-a modificat cu +1.03% în decursul ultimei ore, cu -2.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kitty Kult (KULT)

Capitalizare de piață $ 173.48K$ 173.48K $ 173.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 367.90K$ 367.90K $ 367.90K Ofertă află în circulație 470.80B 470.80B 470.80B Ofertă totală 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Kitty Kult este $ 173.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KULT este 470.80B, cu o ofertă totală de 998429871400.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 367.90K.