Informații privind prețul pentru KIKICat (KIKI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.102855$ 0.102855 $ 0.102855 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.60% Modificare de preț (1 zi) +1.16% Modificare de preț (7 zile) -8.28% Modificare de preț (7 zile) -8.28%

Prețul în timp real pentru KIKICat (KIKI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KIKI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KIKI este $ 0.102855, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KIKI s-a modificat cu -1.60% în decursul ultimei ore, cu +1.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KIKICat (KIKI)

Capitalizare de piață $ 172.82K$ 172.82K $ 172.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 172.82K$ 172.82K $ 172.82K Ofertă află în circulație 999.94M 999.94M 999.94M Ofertă totală 999,940,449.958264 999,940,449.958264 999,940,449.958264

Capitalizarea de piață actuală pentru KIKICat este $ 172.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KIKI este 999.94M, cu o ofertă totală de 999940449.958264. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 172.82K.