Informații privind prețul pentru KEY (KEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03899803 $ 0.03899803 $ 0.03899803 Minim 24 h $ 0.04036363 $ 0.04036363 $ 0.04036363 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03899803$ 0.03899803 $ 0.03899803 Maxim 24 h $ 0.04036363$ 0.04036363 $ 0.04036363 Maxim dintotdeauna $ 0.226519$ 0.226519 $ 0.226519 Cel mai mic preț $ 0.03801514$ 0.03801514 $ 0.03801514 Modificare de preț (1 oră) -0.43% Modificare de preț (1 zi) -0.72% Modificare de preț (7 zile) -18.62% Modificare de preț (7 zile) -18.62%

Prețul în timp real pentru KEY (KEY) este $0.03920845. În ultimele 24 de ore, tokenul KEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03899803 și un maxim de $ 0.04036363, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KEY este $ 0.226519, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03801514.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KEY s-a modificat cu -0.43% în decursul ultimei ore, cu -0.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KEY (KEY)

Capitalizare de piață $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Ofertă află în circulație 97.00M 97.00M 97.00M Ofertă totală 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru KEY este $ 3.80M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KEY este 97.00M, cu o ofertă totală de 97000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.80M.