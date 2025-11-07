Informații privind prețul pentru Just a pulse guy (PULSEGUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.77% Modificare de preț (1 zi) -10.79% Modificare de preț (7 zile) -24.09% Modificare de preț (7 zile) -24.09%

Prețul în timp real pentru Just a pulse guy (PULSEGUY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PULSEGUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PULSEGUY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PULSEGUY s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu -10.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Just a pulse guy (PULSEGUY)

Capitalizare de piață $ 348.29K$ 348.29K $ 348.29K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 348.29K$ 348.29K $ 348.29K Ofertă află în circulație 941.28M 941.28M 941.28M Ofertă totală 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Just a pulse guy este $ 348.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PULSEGUY este 941.28M, cu o ofertă totală de 941281937.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 348.29K.