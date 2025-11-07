Informații privind prețul pentru JOOCE (JOOCE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00005371 $ 0.00005371 $ 0.00005371 Minim 24 h $ 0.00005881 $ 0.00005881 $ 0.00005881 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00005371$ 0.00005371 $ 0.00005371 Maxim 24 h $ 0.00005881$ 0.00005881 $ 0.00005881 Maxim dintotdeauna $ 0.00008622$ 0.00008622 $ 0.00008622 Cel mai mic preț $ 0.00002737$ 0.00002737 $ 0.00002737 Modificare de preț (1 oră) +0.77% Modificare de preț (1 zi) -5.58% Modificare de preț (7 zile) -15.93% Modificare de preț (7 zile) -15.93%

Prețul în timp real pentru JOOCE (JOOCE) este $0.00005504. În ultimele 24 de ore, tokenul JOOCE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00005371 și un maxim de $ 0.00005881, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JOOCE este $ 0.00008622, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002737.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JOOCE s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu -5.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața JOOCE (JOOCE)

Capitalizare de piață $ 92.78K$ 92.78K $ 92.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 549.77K$ 549.77K $ 549.77K Ofertă află în circulație 1.69B 1.69B 1.69B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru JOOCE este $ 92.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JOOCE este 1.69B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 549.77K.