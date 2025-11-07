Informații privind prețul pentru Jambo (J) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03547053 $ 0.03547053 $ 0.03547053 Minim 24 h $ 0.03681511 $ 0.03681511 $ 0.03681511 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03547053$ 0.03547053 $ 0.03547053 Maxim 24 h $ 0.03681511$ 0.03681511 $ 0.03681511 Maxim dintotdeauna $ 0.910484$ 0.910484 $ 0.910484 Cel mai mic preț $ 0.03547053$ 0.03547053 $ 0.03547053 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -0.69% Modificare de preț (7 zile) -28.00% Modificare de preț (7 zile) -28.00%

Prețul în timp real pentru Jambo (J) este $0.03555434. În ultimele 24 de ore, tokenul J a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03547053 și un maxim de $ 0.03681511, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru J este $ 0.910484, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03547053.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, J s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -0.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jambo (J)

Capitalizare de piață $ 5.72M$ 5.72M $ 5.72M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.55M$ 35.55M $ 35.55M Ofertă află în circulație 161.01M 161.01M 161.01M Ofertă totală 999,999,733.969875 999,999,733.969875 999,999,733.969875

Capitalizarea de piață actuală pentru Jambo este $ 5.72M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru J este 161.01M, cu o ofertă totală de 999999733.969875. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.55M.