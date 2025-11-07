BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Jambo astăzi este 0.03555434 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru J în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru J pe MEXC acum.

Mai multe despre J

Informații de preț pentru J

Ce este J

Pagina oficială pentru J

Tokenomie pentru J

Prognoza prețurilor pentru J

Logo Jambo

Preț Jambo (J)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 J în USD:

$0.03555217
-0.70%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți.
USD
Jambo (J) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:55:36 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Jambo (J) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03547053
Minim 24 h
$ 0.03681511
Maxim 24 h

$ 0.03547053
$ 0.03681511
$ 0.910484
$ 0.03547053
+0.11%

-0.69%

-28.00%

-28.00%

Prețul în timp real pentru Jambo (J) este $0.03555434. În ultimele 24 de ore, tokenul J a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03547053 și un maxim de $ 0.03681511, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru J este $ 0.910484, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03547053.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, J s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -0.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jambo (J)

$ 5.72M
--
$ 35.55M
161.01M
999,999,733.969875
Capitalizarea de piață actuală pentru Jambo este $ 5.72M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru J este 161.01M, cu o ofertă totală de 999999733.969875. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.55M.

Istoric de preț pentru Jambo (J) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Jambo la USD a fost $ -0.00025020203073898.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Jambo la USD a fost $ -0.0230227044.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Jambo la USD a fost $ -0.0229109998.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Jambo la USD a fost $ -0.0636264972390948.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00025020203073898-0.69%
30 de zile$ -0.0230227044-64.75%
60 de zile$ -0.0229109998-64.43%
90 de zile$ -0.0636264972390948-64.15%

Ce este Jambo (J)

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.

With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.

Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:

  1. Innovative earning and airdrop opportunities
  2. Jambo Ecosystem dApp store
  3. JamboWallet multi-chain wallet

Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.

At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume.

Predicție de preț pentru Jambo (USD)

Ce valoare va avea Jambo (J) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Jambo (J) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Jambo.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Jambo!

J în monede locale

Tokenomie pentru Jambo (J)

Înțelegerea tokenomică a Jambo (J) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru J!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Jambo (J)

Cât valorează Jambo (J) astăzi?
Prețul pe viu pentru J în USD este 0.03555434 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru J în USD?
Prețul actual pentru J la USD este $ 0.03555434. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Jambo?
Capitalizarea de piață pentru J este $ 5.72M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru J?
Ofertă aflată în circulație pentru J este 161.01M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru J?
J a obținut un preț ATH de 0.910484 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru J?
J a avut un preț ATL de 0.03547053 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru J?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru J este -- USD.
Va crește J în acest an?
J ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru J pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:55:36 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Jambo (J)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

