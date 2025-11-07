Informații privind prețul pentru Itty Bitty (ITTY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +5.56% Modificare de preț (1 zi) +2.21% Modificare de preț (7 zile) -32.20% Modificare de preț (7 zile) -32.20%

Prețul în timp real pentru Itty Bitty (ITTY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ITTY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ITTY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ITTY s-a modificat cu +5.56% în decursul ultimei ore, cu +2.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Itty Bitty (ITTY)

Capitalizare de piață $ 68.65K$ 68.65K $ 68.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 68.65K$ 68.65K $ 68.65K Ofertă află în circulație 999.87M 999.87M 999.87M Ofertă totală 999,871,446.660046 999,871,446.660046 999,871,446.660046

Capitalizarea de piață actuală pentru Itty Bitty este $ 68.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ITTY este 999.87M, cu o ofertă totală de 999871446.660046. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 68.65K.