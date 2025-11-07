Informații privind prețul pentru InfiniteHash (SN89) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Minim 24 h $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Maxim 24 h $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 Maxim dintotdeauna $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 Cel mai mic preț $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Modificare de preț (1 oră) +4.29% Modificare de preț (1 zi) +3.93% Modificare de preț (7 zile) -5.60% Modificare de preț (7 zile) -5.60%

Prețul în timp real pentru InfiniteHash (SN89) este $1.86. În ultimele 24 de ore, tokenul SN89 a fost tranzacționat între un minim de $ 1.68 și un maxim de $ 1.87, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN89 este $ 8.9, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.082.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN89 s-a modificat cu +4.29% în decursul ultimei ore, cu +3.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața InfiniteHash (SN89)

Capitalizare de piață $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Ofertă află în circulație 2.02M 2.02M 2.02M Ofertă totală 2,017,980.24723428 2,017,980.24723428 2,017,980.24723428

Capitalizarea de piață actuală pentru InfiniteHash este $ 3.75M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN89 este 2.02M, cu o ofertă totală de 2017980.24723428. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.75M.