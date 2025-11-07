Informații privind prețul pentru Index Token (IT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.94% Modificare de preț (1 zi) -2.63% Modificare de preț (7 zile) -15.41% Modificare de preț (7 zile) -15.41%

Prețul în timp real pentru Index Token (IT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IT s-a modificat cu +0.94% în decursul ultimei ore, cu -2.63% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Index Token (IT)

Capitalizare de piață $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Index Token este $ 7.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IT este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.34K.