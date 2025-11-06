BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Hims Hers Health astăzi este 41.06 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HIMSON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HIMSON pe MEXC acum.

$41.06
-10.68%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:08 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Hims Hers Health (HIMSON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 40.65
Minim 24 h
$ 46.57
Maxim 24 h

$ 40.65
$ 46.57
$ 64.87097006673565
$ 41.81254670574722
-2.75%

-10.68%

-10.28%

-10.28%

Prețul în timp real pentru Hims Hers Health (HIMSON) este $ 41.06. În ultimele 24 de ore, tokenul HIMSON a fost tranzacționat între un minim de $ 40.65 și un maxim de $ 46.57, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HIMSON este $ 64.87097006673565, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 41.81254670574722.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HIMSON s-a modificat cu -2.75% în decursul ultimei ore, cu -10.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hims Hers Health (HIMSON)

No.2742

$ 246.73K
$ 64.29K
$ 246.73K
6.01K
6,008.92465606
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Hims Hers Health este $ 246.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 64.29K. Oferta aflată în circulație pentru HIMSON este 6.01K, cu o ofertă totală de 6008.92465606. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 246.73K.

Istoric de preț pentru Hims Hers Health (HIMSON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Hims Hers Health pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -4.9095-10.68%
30 de zile$ -14.1-25.57%
60 de zile$ +11.06+36.86%
90 de zile$ +11.06+36.86%
Modificare de preț astăzi pentru Hims Hers Health

Astăzi, HIMSON a înregistrat o modificare de $ -4.9095 (-10.68%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Hims Hers Health

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -14.1 (-25.57%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Hims Hers Health

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, HIMSON a văzut o modificare de $ +11.06 (+36.86%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Hims Hers Health

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +11.06 (+36.86%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Hims Hers Health (HIMSON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Hims Hers Health.

Ce este Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Hims Hers Health este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Hims Hers Health. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru HIMSON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Hims Hers Health pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Hims Hers Health fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Hims Hers Health (USD)

Ce valoare va avea Hims Hers Health (HIMSON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Hims Hers Health (HIMSON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Hims Hers Health.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Hims Hers Health!

Tokenomie pentru Hims Hers Health (HIMSON)

Înțelegerea tokenomică a Hims Hers Health (HIMSON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru HIMSON!

Cum se cumpără Hims Hers Health (HIMSON)

Vrei să știi cum să cumperi Hims Hers Health? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Hims Hers Health cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

HIMSON în monede locale

1 Hims Hers Health(HIMSON) în VND
1,080,493.9
1 Hims Hers Health(HIMSON) în AUD
A$63.2324
1 Hims Hers Health(HIMSON) în GBP
31.2056
1 Hims Hers Health(HIMSON) în EUR
35.3116
1 Hims Hers Health(HIMSON) în USD
$41.06
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MYR
RM171.6308
1 Hims Hers Health(HIMSON) în TRY
1,729.4472
1 Hims Hers Health(HIMSON) în JPY
¥6,282.18
1 Hims Hers Health(HIMSON) în ARS
ARS$59,593.2522
1 Hims Hers Health(HIMSON) în RUB
3,332.4296
1 Hims Hers Health(HIMSON) în INR
3,639.969
1 Hims Hers Health(HIMSON) în IDR
Rp684,333.0596
1 Hims Hers Health(HIMSON) în PHP
2,420.8976
1 Hims Hers Health(HIMSON) în EGP
￡E.1,941.7274
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BRL
R$220.0816
1 Hims Hers Health(HIMSON) în CAD
C$57.8946
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BDT
5,009.7306
1 Hims Hers Health(HIMSON) în NGN
59,078.7704
1 Hims Hers Health(HIMSON) în COP
$156,717.3974
1 Hims Hers Health(HIMSON) în ZAR
R.714.444
1 Hims Hers Health(HIMSON) în UAH
1,726.9836
1 Hims Hers Health(HIMSON) în TZS
T.Sh.100,884.42
1 Hims Hers Health(HIMSON) în VES
Bs9,156.38
1 Hims Hers Health(HIMSON) în CLP
$38,719.58
1 Hims Hers Health(HIMSON) în PKR
Rs11,605.1984
1 Hims Hers Health(HIMSON) în KZT
21,598.7918
1 Hims Hers Health(HIMSON) în THB
฿1,331.1652
1 Hims Hers Health(HIMSON) în TWD
NT$1,272.4494
1 Hims Hers Health(HIMSON) în AED
د.إ150.6902
1 Hims Hers Health(HIMSON) în CHF
Fr32.848
1 Hims Hers Health(HIMSON) în HKD
HK$319.0362
1 Hims Hers Health(HIMSON) în AMD
֏15,701.344
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MAD
.د.م382.2686
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MXN
$765.769
1 Hims Hers Health(HIMSON) în SAR
ريال153.975
1 Hims Hers Health(HIMSON) în ETB
Br6,302.2994
1 Hims Hers Health(HIMSON) în KES
KSh5,302.4884
1 Hims Hers Health(HIMSON) în JOD
د.أ29.11154
1 Hims Hers Health(HIMSON) în PLN
151.1008
1 Hims Hers Health(HIMSON) în RON
лв180.664
1 Hims Hers Health(HIMSON) în SEK
kr393.7654
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BGN
лв69.3914
1 Hims Hers Health(HIMSON) în HUF
Ft13,755.1
1 Hims Hers Health(HIMSON) în CZK
865.9554
1 Hims Hers Health(HIMSON) în KWD
د.ك12.60542
1 Hims Hers Health(HIMSON) în ILS
134.2662
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BOB
Bs283.314
1 Hims Hers Health(HIMSON) în AZN
69.802
1 Hims Hers Health(HIMSON) în TJS
SM378.5732
1 Hims Hers Health(HIMSON) în GEL
111.2726
1 Hims Hers Health(HIMSON) în AOA
Kz37,463.144
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BHD
.د.ب15.43856
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BMD
$41.06
1 Hims Hers Health(HIMSON) în DKK
kr265.6582
1 Hims Hers Health(HIMSON) în HNL
L1,079.0568
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MUR
1,888.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) în NAD
$713.2122
1 Hims Hers Health(HIMSON) în NOK
kr419.6332
1 Hims Hers Health(HIMSON) în NZD
$72.6762
1 Hims Hers Health(HIMSON) în PAB
B/.41.06
1 Hims Hers Health(HIMSON) în PGK
K175.3262
1 Hims Hers Health(HIMSON) în QAR
ر.ق149.4584
1 Hims Hers Health(HIMSON) în RSD
дин.4,172.5172
1 Hims Hers Health(HIMSON) în UZS
soʻm488,809.4456
1 Hims Hers Health(HIMSON) în ALL
L3,443.7022
1 Hims Hers Health(HIMSON) în ANG
ƒ73.4974
1 Hims Hers Health(HIMSON) în AWG
ƒ73.908
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BBD
$82.12
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BAM
KM69.3914
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BIF
Fr121,085.94
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BND
$53.378
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BSD
$41.06
1 Hims Hers Health(HIMSON) în JMD
$6,583.971
1 Hims Hers Health(HIMSON) în KHR
164,899.4236
1 Hims Hers Health(HIMSON) în KMF
Fr17,491.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) în LAK
892,608.6778
1 Hims Hers Health(HIMSON) în LKR
රු12,517.9622
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MDL
L702.5366
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MGA
Ar184,954.77
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MOP
P328.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MVR
632.324
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MWK
MK71,161.086
1 Hims Hers Health(HIMSON) în MZN
MT2,625.787
1 Hims Hers Health(HIMSON) în NPR
रु5,818.202
1 Hims Hers Health(HIMSON) în PYG
291,197.52
1 Hims Hers Health(HIMSON) în RWF
Fr59,660.18
1 Hims Hers Health(HIMSON) în SBD
$337.5132
1 Hims Hers Health(HIMSON) în SCR
564.1644
1 Hims Hers Health(HIMSON) în SRD
$1,580.81
1 Hims Hers Health(HIMSON) în SVC
$358.8644
1 Hims Hers Health(HIMSON) în SZL
L712.391
1 Hims Hers Health(HIMSON) în TMT
m143.71
1 Hims Hers Health(HIMSON) în TND
د.ت121.49654
1 Hims Hers Health(HIMSON) în TTD
$277.9762
1 Hims Hers Health(HIMSON) în UGX
Sh143,545.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) în XAF
Fr23,322.08
1 Hims Hers Health(HIMSON) în XCD
$110.862
1 Hims Hers Health(HIMSON) în XOF
Fr23,322.08
1 Hims Hers Health(HIMSON) în XPF
Fr4,229.18
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BWP
P552.257
1 Hims Hers Health(HIMSON) în BZD
$82.5306
1 Hims Hers Health(HIMSON) în CVE
$3,928.6208
1 Hims Hers Health(HIMSON) în DJF
Fr7,308.68
1 Hims Hers Health(HIMSON) în DOP
$2,640.9792
1 Hims Hers Health(HIMSON) în DZD
د.ج5,357.5088
1 Hims Hers Health(HIMSON) în FJD
$93.6168
1 Hims Hers Health(HIMSON) în GNF
Fr357,016.7
1 Hims Hers Health(HIMSON) în GTQ
Q314.5196
1 Hims Hers Health(HIMSON) în GYD
$8,588.1096
1 Hims Hers Health(HIMSON) în ISK
kr5,173.56

Resursă Hims Hers Health

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Hims Hers Health, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Hims Hers Health oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Hims Hers Health

Cât valorează Hims Hers Health (HIMSON) astăzi?
Prețul pe viu pentru HIMSON în USD este 41.06 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru HIMSON în USD?
Prețul actual pentru HIMSON la USD este $ 41.06. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Hims Hers Health?
Capitalizarea de piață pentru HIMSON este $ 246.73K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru HIMSON?
Ofertă aflată în circulație pentru HIMSON este 6.01K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HIMSON?
HIMSON a obținut un preț ATH de 64.87097006673565 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HIMSON?
HIMSON a avut un preț ATL de 41.81254670574722 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru HIMSON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HIMSON este $ 64.29K USD.
Va crește HIMSON în acest an?
HIMSON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HIMSON pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Hims Hers Health (HIMSON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

