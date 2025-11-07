Informații privind prețul pentru IMPULSE (IMPULSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -0.06% Modificare de preț (7 zile) -25.90% Modificare de preț (7 zile) -25.90%

Prețul în timp real pentru IMPULSE (IMPULSE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IMPULSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IMPULSE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IMPULSE s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -0.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața IMPULSE (IMPULSE)

Capitalizare de piață $ 53.81K$ 53.81K $ 53.81K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 53.81K$ 53.81K $ 53.81K Ofertă află în circulație 997.96M 997.96M 997.96M Ofertă totală 997,958,329.868929 997,958,329.868929 997,958,329.868929

Capitalizarea de piață actuală pentru IMPULSE este $ 53.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IMPULSE este 997.96M, cu o ofertă totală de 997958329.868929. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 53.81K.