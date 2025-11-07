Informații privind prețul pentru Icopax ($IPAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00348687 $ 0.00348687 $ 0.00348687 Minim 24 h $ 0.00450484 $ 0.00450484 $ 0.00450484 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00348687$ 0.00348687 $ 0.00348687 Maxim 24 h $ 0.00450484$ 0.00450484 $ 0.00450484 Maxim dintotdeauna $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 Cel mai mic preț $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 Modificare de preț (1 oră) +1.85% Modificare de preț (1 zi) -1.54% Modificare de preț (7 zile) +10.13% Modificare de preț (7 zile) +10.13%

Prețul în timp real pentru Icopax ($IPAX) este $0.00387072. În ultimele 24 de ore, tokenul $IPAX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00348687 și un maxim de $ 0.00450484, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $IPAX este $ 0.054483, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00196323.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $IPAX s-a modificat cu +1.85% în decursul ultimei ore, cu -1.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Icopax ($IPAX)

Capitalizare de piață $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Ofertă află în circulație 300.00M 300.00M 300.00M Ofertă totală 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Icopax este $ 1.16M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $IPAX este 300.00M, cu o ofertă totală de 300000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.16M.