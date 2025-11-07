Informații privind prețul pentru HypurrStrategy (HYPSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.30% Modificare de preț (1 zi) -2.40% Modificare de preț (7 zile) -57.88% Modificare de preț (7 zile) -57.88%

Prețul în timp real pentru HypurrStrategy (HYPSTR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HYPSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HYPSTR este $ 0.01328556, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HYPSTR s-a modificat cu +2.30% în decursul ultimei ore, cu -2.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -57.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HypurrStrategy (HYPSTR)

Capitalizare de piață $ 277.51K$ 277.51K $ 277.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 277.51K$ 277.51K $ 277.51K Ofertă află în circulație 892.85M 892.85M 892.85M Ofertă totală 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

Capitalizarea de piață actuală pentru HypurrStrategy este $ 277.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HYPSTR este 892.85M, cu o ofertă totală de 892847198.64893. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 277.51K.