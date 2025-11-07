Informații privind prețul pentru HyperStrategy (HSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.072618 Maxim 24 h $ 0.075661 Maxim dintotdeauna $ 2.48 Cel mai mic preț $ 0.064372 Modificare de preț (1 oră) +0.66% Modificare de preț (1 zi) -1.56% Modificare de preț (7 zile) -8.91%

Prețul în timp real pentru HyperStrategy (HSTR) este $0.074245. În ultimele 24 de ore, tokenul HSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.072618 și un maxim de $ 0.075661, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HSTR este $ 2.48, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.064372.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HSTR s-a modificat cu +0.66% în decursul ultimei ore, cu -1.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HyperStrategy (HSTR)

Capitalizare de piață $ 74.25K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 74.25K Ofertă află în circulație 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru HyperStrategy este $ 74.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HSTR este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 74.25K.