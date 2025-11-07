Informații privind prețul pentru Hyperion Staked Aptos (STAPT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3.03 $ 3.03 $ 3.03 Minim 24 h $ 3.15 $ 3.15 $ 3.15 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 Maxim 24 h $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 Maxim dintotdeauna $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Cel mai mic preț $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 Modificare de preț (1 oră) -1.55% Modificare de preț (1 zi) +0.26% Modificare de preț (7 zile) -16.49% Modificare de preț (7 zile) -16.49%

Prețul în timp real pentru Hyperion Staked Aptos (STAPT) este $3.08. În ultimele 24 de ore, tokenul STAPT a fost tranzacționat între un minim de $ 3.03 și un maxim de $ 3.15, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STAPT este $ 6.5, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 2.79.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STAPT s-a modificat cu -1.55% în decursul ultimei ore, cu +0.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Capitalizare de piață $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Ofertă află în circulație 211.50K 211.50K 211.50K Ofertă totală 12,775,765.74504643 12,775,765.74504643 12,775,765.74504643

Capitalizarea de piață actuală pentru Hyperion Staked Aptos este $ 1.31M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STAPT este 211.50K, cu o ofertă totală de 12775765.74504643. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 83.27M.