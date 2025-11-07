Informații privind prețul pentru Huey (HUEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.97% Modificare de preț (1 zi) +0.86% Modificare de preț (7 zile) -28.60% Modificare de preț (7 zile) -28.60%

Prețul în timp real pentru Huey (HUEY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HUEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HUEY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HUEY s-a modificat cu +0.97% în decursul ultimei ore, cu +0.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Huey (HUEY)

Capitalizare de piață $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Ofertă află în circulație 924.98M 924.98M 924.98M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Huey este $ 8.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HUEY este 924.98M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.93K.