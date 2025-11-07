Informații privind prețul pentru Hive Dollar (HBD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.898763 $ 0.898763 $ 0.898763 Minim 24 h $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.898763$ 0.898763 $ 0.898763 Maxim 24 h $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Maxim dintotdeauna $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Cel mai mic preț $ 0.424305$ 0.424305 $ 0.424305 Modificare de preț (1 oră) +0.69% Modificare de preț (1 zi) -4.87% Modificare de preț (7 zile) -0.45% Modificare de preț (7 zile) -0.45%

Prețul în timp real pentru Hive Dollar (HBD) este $0.936285. În ultimele 24 de ore, tokenul HBD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.898763 și un maxim de $ 1.02, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HBD este $ 3.97, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.424305.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HBD s-a modificat cu +0.69% în decursul ultimei ore, cu -4.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hive Dollar (HBD)

Capitalizare de piață $ 32.53M$ 32.53M $ 32.53M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.53M$ 32.53M $ 32.53M Ofertă află în circulație 34.74M 34.74M 34.74M Ofertă totală 34,743,734.375 34,743,734.375 34,743,734.375

Capitalizarea de piață actuală pentru Hive Dollar este $ 32.53M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HBD este 34.74M, cu o ofertă totală de 34743734.375. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.53M.