Pe baza predicției tale, Hive Dollar ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.929822 în 2025.

Pe baza predicției tale, Hive Dollar ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.976313 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru HBD este $ 1.0251 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru HBD este $ 1.0763 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru HBD în 2029 este $ 1.1302 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru HBD în 2030 este $ 1.1867 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Hive Dollar ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1.9330.

În 2050, prețul pentru Hive Dollar ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 3.1487.