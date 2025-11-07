Informații privind prețul pentru Hexagon (HEXA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.89% Modificare de preț (7 zile) -7.76% Modificare de preț (7 zile) -7.76%

Prețul în timp real pentru Hexagon (HEXA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HEXA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HEXA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HEXA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hexagon (HEXA)

Capitalizare de piață $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Ofertă află în circulație 1.56T 1.56T 1.56T Ofertă totală 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Hexagon este $ 68.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HEXA este 1.56T, cu o ofertă totală de 1555369000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 68.26K.