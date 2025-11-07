Informații privind prețul pentru HERMES (HERMES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.03025737 Maxim 24 h $ 0.03327344 Maxim dintotdeauna $ 0.18065 Cel mai mic preț $ 0.01960026 Modificare de preț (1 oră) -1.43% Modificare de preț (1 zi) +4.57% Modificare de preț (7 zile) +17.06%

Prețul în timp real pentru HERMES (HERMES) este $0.03164055. În ultimele 24 de ore, tokenul HERMES a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03025737 și un maxim de $ 0.03327344, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HERMES este $ 0.18065, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01960026.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HERMES s-a modificat cu -1.43% în decursul ultimei ore, cu +4.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +17.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HERMES (HERMES)

Capitalizare de piață $ 607.28K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 607.28K Ofertă află în circulație 19.23M Ofertă totală 19,231,371.54556538

Capitalizarea de piață actuală pentru HERMES este $ 607.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HERMES este 19.23M, cu o ofertă totală de 19231371.54556538. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 607.28K.